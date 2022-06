Στην Τοσκάνη βρέθηκαν οι φιναλίστ του MasterChef 6 λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή.

Στο εντυπωσιακό επεισόδιο κριτές και παίκτες συνάντησαν τον παγκοσμίου φήμης κρεοπώλη Dario Cecchini.

Ο ίδιος θέλησε να τους εκμυστηρευτεί τα «κόλπα» του στην ετρουσκική κοπή κρεάτων και τους δειγμάτισε μερικά από αυτά.

Κοινό και χρήστες των social media όπως ήταν φυσικό αποθέωσαν τόσο τον καλεσμένο και το ταλέντο όσο και τους κριτές που θύμισαν κάτι από ταινία δράσης του Τομ Κρουζ.

Gonna tell my kids this was the Godfather #MasterChefGR pic.twitter.com/DlUAkJ5D8a

— Koutsopoulos Hooligans (@TeamLeoHooligan) June 6, 2022