Η Έλενα Ριμπάκινα Νο20 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 2-0 σετ (7-6 (5), 6-2) της Γκόλουμπιτς που είναι το Νο.51 και προκρίθηκε στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Μαρία Σάκκαρη για θέση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η τενίστρια από το Καζακστάν, δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, καθώς βρέθηκε να χάνει με 3-0 γκέιμ από την Γκόλουμπιτς, όμως στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι και με ανατροπή κατάφερε να γυρίσει το σετ, το οποίο τελικά κατάφερε να το πάρει με 7-6 στο τάι μπρέικ.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα, καθώς η Έλενα Ριμπάκινα μπήκε αποφασιστικά για να καθαρίσει το παιχνίδι και έτσι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, επικράτησε με 6-2 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, όπου θα συναντήσει τη Μαρία Σάκκαρη.

Roaring on 🗣️

Elena Rybakina defeats Golubic 7-6(5), 6-2 to reach the quarterfinals for the first time in her career #IndianWells pic.twitter.com/gUo0779nux

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2022