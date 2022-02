Ο Μάρκους Ράσφορντ γράφει τη συνέχεια του best-seller βιβλίου του, στην οποία ο Άγγλος ποδοσφαιριστής θα εξερευνά «πώς τιμάται και υποστηρίζεται η διαφορετικότητα».

Το πρώτο βιβλίο του, «You Are a Champion», το οποίο έγραψε μαζί με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα Καρλ Άνκα κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και έγινε το νούμερο ένα σε πωλήσεις παιδικό βιβλίο στην κατηγορία μη μυθοπλασία, με 225.000 αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο του.

Excited to finally announce the follow up to ‘You are a Champion’ written alongside @Ankaman616 📚 ‘You Can Do it’ teaches up to champion and celebrate difference and helps us understand how best to use our voices to support one another.@MacmillanKidsUK pic.twitter.com/VpHEHpEu8I — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 1, 2022

Η συνέχεια που θα γράψει και πάλι σε συνεργασία με τον Καρλ Άνκα με τίτλο «You Can Do It: How to Find Your Team and Make a Difference» θα εκδοθεί τον Ιούλιο, όπως ανακοινώθηκε από τον Macmillan Children’s Books.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε ότι προτού συλλάβουν την ιδέα για το «You Can Do It» ο ίδιος και ο Άνκα, πέρασαν χρόνο με παιδιά που είχαν διαβάσει το «You Are a Champion».

«Καταλάβαμε τι αποκόμισαν από το βιβλίο και με ποια εργαλεία μπορούσαμε να τα εξοπλίσουμε, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την ενήλικη ζωή» τόνισε.

«Οι εκ του σύνεγγυς συναντήσεις ήταν εξαιρετικές και είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα, εστιάσαμε στο πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να δούμε τη διαφορετικότητα ως θετικό και όχι ως μέσο για διακρίσεις», πρόσθεσε.

«Αφορά το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να υποστηρίξετε τους άλλους», κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ