«Άναψαν» τα… αίματα στο Νότιγχαμ Φόρεστ – Λέστερ, στο παιχνίδι όπου οι reds κατάφεραν να πάρουν μία τεράστια πρόκριση στους «16» του FA Cup.

Πρωταγωνιστής, ένας οπαδός των φιλοξενούμενων που δεν άντεξε και… έσκασε, παρακολουθώντας την ομάδα του να χάνει από τη Νότιγχαμ για τον 4ο γύρο του FA Cup. Ο φίλαθλος της Λέστερ αποφάσισε να κάνει… ντου στον αγωνιστικό χώρο μετά το 2-0 των γηπεδούχων και να επιτεθεί στους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ!

Ο οπαδός της Λέστερ πρόλαβε να… ρίξει μερικές, πριν τον… μαζέψει η ασφάλεια, η οποία ωστόσο δεν έδρασε γρήγορα…

Δείτε το βίντεο:

Footage of a Leicester City fan attacking Nottingham Forest’s players while they celebrated.

(via @ciaran7durham) pic.twitter.com/ErAnEGdqf4

— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022