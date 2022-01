Παίκτης της Σάρλοτ με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο νεοσύστατος σύλλογος του MLS ανακοίνωσε την απόκτηση του Πολωνού επιθετικού από τον ΠΑΟΚ, με τον 25χρονο άσο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2025 ενώ υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα.

Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του πέντε εκατομμύρια, με τον Σφιντέρσκι να γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου από το MLS. Σε ένα deal για το οποίο όπως διαβάσατε από to10.gr έβαλε και το… χεράκι του ο Ίλια Ίβιτς.

Η ανακοίνωση της Σάρλοτ:

We have signed striker Karol Świderski from PAOK to a Designated Player contract. #ForTheCrown https://t.co/iFXGf0uVHP

Το «αντίο» του ΠΑΟΚ:

Thank you #Swarovski! All the best and good luck in @MLS and @CharlotteFC #PAOKFamily #Swiderski pic.twitter.com/GxluriHygP

— PAOK FC (@PAOK_FC) January 26, 2022