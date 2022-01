Χαμός έγινε στις ΗΠΑ με ένα στιγμιότυπο που απαθανατίστηκε σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου. Στο γήπεδο τον Φλόριντα Πάνθερς μεταξύ των θεατών βρισκόταν και ο ράπερ Kodak, ο οποίος είχε μάλλον καλύτερα πράγματα να κάνει από το να δει το ματς.

Η κάμερα τον έπιασε σε… περίεργη στάση με μια κοπέλα στη σουίτα του και άπαντες υπέθεσαν ότι οι δυο τους επιδίδοντσν σε ερωτικές πράξεις. Το θέμα μάλιστα πήρε τέτοια έκταση που ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να ανεβάσει βίντεο στο Instagram του για να δείξει τι ακριβώς συνέβαινε.

Τελικά η κοπέλα δεν έκανε σεξ μαζί του, αλλά twerking, χορεύοντας αισθησιακά πάνω του.

I think Kodak found something better to do at the Panthers game pic.twitter.com/oZlUn06tt3

— D (@David954FLA) January 12, 2022