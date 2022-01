Μετά τον Ντάνι Άλβες ο οποίος απέφυγε να πατήσει το σήμα της Μπαρτσελόνα, το οποίο βρίσκεται στο χορτάρι του Καμπ Νοου, ήταν σειρά του Βινίσιους Τζούνιορ να πράξει το ίδιο.

Ο 21χρονος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του για ακόμη μια φορά, σκοράροντας δύο τέρματα στην νίκη της Βασίλισσας επί της Βαλένθια, ωστόσο στην χθεσινοβραδινή αναμέτρηση ο Βραζιλιάνος τράβηξε τα βλέμματα πάνω του για ακόμη ένα λόγο.

Πιο συγκεκριμένα ο σταρ της Ρεάλ δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, βγαίνοντας εκτός αγωνιστικού χώρου σε ένα σημείο στο οποίο βρισκόταν, το σήμα των «μερέγχες». Παρά την ταχύτητα του που είχε αναπτύξει, χρειάστηκε να κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα, προκειμένου να μην το πατήσει σε μια κίνηση που δείχνει τον σεβασμό του Βινίσιους προς την ομάδα του.

Vinicius jumped because he didn’t want to step on the Real Madrid logo.

Respect 📈 pic.twitter.com/Bjcgq9KyA9

— ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022