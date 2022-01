Σαν το παλιό καλό κρασί…

Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς συνεχίζει να αποδεικνύει σε όλους πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Ο 40χρονος ηγέτης της Μίλαν, έχει πάρει από το χεράκι την ομάδα του Στέφανο Πιόλι, και την οδηγεί ολοταχώς προς την κατάκτηση του Scudetto, για πρωτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Ο Σουηδός φορ ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο προς την νίκη απέναντι στην Βενέτσια, σκοράροντας με το καλημέρα (2′) της αναμέτρησης, έπειτα από πάσα πάρε-βάλε του Λεάο.

Αυτό ήταν το όγδοο του τέρμα την φετινή σεζόν, όντας ο πρώτος σκόρερ της Μίλαν την φετινή σεζόν. Ωστόσο τα ρεκόρ και τα επιτέυγματα δεν σταματάνε εκεί για τον Ζλάταν μιας και η ομάδα της Βενετίας έγινε η 80η ομάδα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, που πέφτει «θύμα» του Iμπρα. Ενα επίτευγμα το οποίο έχει καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Παράλληλα, σκοράρει για 24ο συνεχή χρόνο, από το 1999 μέχρι πλέον και το 2022.

Only two players have scored against 80 different opponents in Europe’s top five leagues since the year 2000:

◉ Cristiano Ronaldo

◉ Zlatan Ibrahimovic

The Benjamin Buttons of the football world. 👴 ➡️ 👶 pic.twitter.com/PdK9hIrA1P

— Squawka Football (@Squawka) January 9, 2022