Ήταν γνωστό πλέον είναι και επίσημο. Ο Λορέντζο Ινσίνιε αφήνει την Ιταλία και την Νάπολι έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια για να συνεχίσει την καριέρα του στο Τορόντο. Ο 30χρονος διεθνής άσος θα αποτελέσει παρελθόν από τους «παρτενοπέι» στο τέλος της σεζόν, υπογράφοντας με την ομάδα του Καναδά συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Η ομάδα του MLS έκανε μια τεράστια πρόταση στον Ιταλό μεσοεπιθετικό η οποία περιλαμβάνει, αυτοκίνητα, σπιτια. ιδιωτικές πτήσεις προς την Ιταλία και αλλές ανέσεις, τις οποίες δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί ο Ινσίνιε.

Έτσι λοιπόν ο αρχηγός της Νάπολι ο οποίος, έχει καταγράψει με την φανέλα της μέχρι στιγμής 414 συμμετοχές με απολογισμό 114 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταφέρει να πανηγυρίσει και τρεις τίτλους, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!

Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne 🇮🇹@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF

— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022