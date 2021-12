Η Τουρκία δεν ζητάει από το Κατάρ να της στείλει χρήματα για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της λίρας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα και πρόσθεσε πως οι συζητήσεις που είχε πριν από την επίσκεψη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών.

«Δεν ήρθαμε στο Κατάρ για να τους ζητήσουμε να στείλουν οποιοδήποτε ειδικό ποσό χρημάτων. Είμαστε εδώ μόνο για να συζητήσουμε τη βελτίωση των σχέσεών μας», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στους δημοσιογράφους.

Η λίρα υποχώρησε περίπου 30% τον τελευταίο μήνα λόγω επιθετικών μειώσεων επιτοκίων που υποστηρίζει ο Ερντογάν, αλλά οικονομολόγοι και πολιτικοί της αντιπολίτευσης λένε πως είναι είναι ριψοκίνδυνες εν μέρει λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ο Ερντογάν θα ζητήσει από το Κατάρ οικονομική υποστήριξη στη διάρκεια των συνομιλιών που θα έχει στην Ντόχα, ο Τσαβούσογλου είπε πως η Τουρκία έχει λάβει μέτρα προκειμένου να περιορίσει τη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι δύο χώρες θα υπογράψουν ένα εύρος συμφωνιών σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική συνεργασία, πρόσθεσε.

Reviewed preparations of 7th Supreme Strategic Committee Meeting w/brother FM @MBA_AlThani_ of #Qatar.

Deepening relations in all areas, particularly defence, economy, education, culture & health.

Regional issues such as Afghanistan, Libya & Syria were on our agenda as well🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/W4QpJWgXdw

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 6, 2021