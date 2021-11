Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο περιοδικό GQ, το οποίο τον ανέδειξε αθλητή της χρονιάς, έφερε στο φως της δημοσιότητας αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Μετά το απόσπασμα στο οποίο ο έλληνας NBer μιλά για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του, η οποία μπορεί να βρίσκεται μακριά από τους Μπακς, κυκλοφόρησε ένα ακόμη, σύμφωνα με το οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρεται στη Ναόμι Οσάκα και την πίεση που της ασκείται, αλλά και την πίεση που αισθάνεται ο ίδιος, τονίζοντας πως ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι να «κουβαλάς» την Ελλάδα στους ώμους σου.

Όσα είπε στο GQ ο Αντετοκούνμπο:

«Ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 18 μου. Όταν είσαι τόσο νέος και κάνεις κάτι τέτοιο, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της πίεσης, επειδή στο τέλος της ημέρας δεν πρέπει μόνο να παίζεις καλά και να είσαι ο καλύτερος, έχεις και έναν μεγάλο χορηγό που πρέπει να κουβαλάς στους γ@μ@μένους ώμους σου. Έχει την πατρίδα της, την Ιαπωνία, που πρέπει να κουβαλά στους ώμους της (μιλώντας για τον Οσάκα). Ή την Ελλάδα, στη δική μου περίπτωση. Έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να φροντίσεις».

Giannis Antetokounmpo said he had put off taking care of his mental health through his NBA journey.

Now it’s something he prioritizes and hopes to see destigmatized.

H/T @GQSports pic.twitter.com/qY9CObM3w3

— The Athletic (@TheAthletic) November 16, 2021