Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε πέρσι τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, κάνοντας πράγματα και θαύματα στο παρκέ. Ο Έλληνας σταρ πήρε το βραβείο του MVP στους τελικούς και οι διακρίσεις δεν σταματούν για εκείνον μετά τη μαγική του περσινή σεζόν.

Πλέον ο Αντετοκούνμπο έγινε και εξώφυλλο σε ένα περιοδικό από την πρώτη σελίδα του οποίου έχουν… παρελάσει ορισμένοι θρύλοι του αθλήματος. Όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Σακίλ Ο’ Νίλ, ο Ντένις Ρόντμανβ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Στεφ Κάρι και ο θρυλικός Πατ Ράιλι.

Ο Γιάννης επιλέχθηκε ως αθλητής της χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό GQ και φυσικά βρίσκεται στο εξώφυλλο, με τους συντάκτες του περιοδικού να αναφέρουν.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλει να είναι το νέο πρόσωπο του ΝΒΑ, αλλά δεν μπορεί να το αποτρέψει από το να συμβεί αυτό. Λόγω της εμπνευσμένη ιστορία ζωής του, την αποφασιστικότητα του στον ανταγωνισμό, το υπερφυσικό του χάρισμα και τις απίθανες εμφανίσεις τους στα playoffs του ΝΒΑ του 2021».

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i

— GQ Magazine (@GQMagazine) November 15, 2021