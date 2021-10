Το παρασκήνιο πίσω από τον χωρισμό του Μάουρο Ικάρντι με τη Γουάντα Νάρα φαίνεται πως έχει αντίκτυπο και στο εσωτερικό της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Αργεντινός στράικερ απουσίασε σήμερα(18/10) από μία ακόμη προπόνηση των Παριζιάνων.

Ο λόγος είναι ένα προσωπικό πρόβλημα που τον απασχολεί που δεν είναι άλλο από την Γουάντα Νάρα, με την οποία χώρισε πρόσφατα ο 28χρονος.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ικάρντι δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο για το εντός έδρας παιχνίδι (19/10) με τη Λειψία στο πλαίσο της 3ης αγωνιστική του Champions League.

🇨🇷 Keylor Navas is in training with the squad, but not Icardi. #PSG ❌🇦🇷

— PSGhub (@PSGhub) October 18, 2021