Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πρότυπο και ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Αυτό φάνηκε και από ένα βίντεο που δείχνει το μεγαλείο του Greek Freak και έξω από τα παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερσταρ είχε βρεθεί σε κατάστημα για να υπογράψει αυτόγραφα, όπου εμφανίστηκε μια μικρή του θαυμάστρια, η οποία του προσέφερε ένα τετράδιο με ζωγραφιές που έφτιαχνε η ίδια για εκείνον.

Ο Γιάννης πήγε προς το μέρος της, την αγκάλιασε, με το μικρό κορίτσι να συγκινείται.

Δείτε το βίντεο:

This young fan has been drawing pics for Giannis for over a year.

She finally got a chance to show Giannis in person. 👏

(🎥: YouTube/Pete Stauffer) pic.twitter.com/zX1XVzSrPP

— theScore (@theScore) March 29, 2019