Μετά από 25 χρόνια φυλάκισης, η ιταλική δικαιοσύνη διέταξε σήμερα την αποφυλάκιση του μαφιόζου «νονού» Τζοβάνι Μπρούσκα, 64 ετών, ο οποίος είχε καταδικασθεί συνολικά σε 26 χρόνια κάθειρξης. Λόγω καλής διαγωγής εντός της φυλακής και της συνεργασίας του με τις δικαστικές αρχές, διατάχθηκε η απελευθέρωσή του ένα χρόνο πριν εκτίσει ολόκληρη την ποινή του.

#GiovanniBrusca, nicknamed scannacristiani (the people-slayer) who set off the explosive that killed anti-#mafia prosecutor Falcone is now a free man. He also ordered strangling of 11-year-old boy, whose body was dissolved in acid. My latest #Brusca #Italy https://t.co/TTQDwqimoc

— Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) June 1, 2021