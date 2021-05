Έγινε διάσημη ως μέλος των Σπάις Γκερλς, όμως πίσω από τη λάμψη και τα φώτα κρύβεται μία δραματική ιστορία.

Ο λόγος για την Μελ Μπι, την κατά κόσμον Μέλανι Τζανίν Μπράουν, η οποία βίωσε έναν εφιαλτικό γάμο δίπλα στον σκηνοθέτη Στέφεν Μπελαφόντε.

Η Μελ Μπι έδωσε στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό μουσικό βίντεο, στο οποίο υποδύεται μία κακοποιημένη γυναίκα.

Το βίντεο που έχει τίτλο «Η αγάπη δεν πρέπει να κάνει κακό», είναι μέρος εκστρατείας της οργάνωσης Γουίμενς Έιντ κατά της κακοποίησης γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Fabio D’Andrea – Love Should Not Hurt: starring Mel B (A flat minor) [Of… https://t.co/SMfbH7pKgq via @YouTube share this video as much as you can please for help contact @womensaid

— Melanie Brown (@OfficialMelB) May 17, 2021