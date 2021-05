Από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με το ECDC το 24,4% του πληθυσμού της χώρας μας έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση.

Μόνο η Κροατία, η Ρουμανία, η Λετονία και η Βουλγαρία έχουν χειρότερη επίδοση από την Ελλάδα, την ώρα που το Βέλγιο – μια χώρα με την οποία έχουμε συγκριθεί πολλές φορές – βρίσκεται στο 34% και η Σλοβακία – που έχει επίσης ίδιο πληθυσμό με εμάς – είναι λίγο καλύτερα, στο 25,7%.

Από την άλλη, η Ουγγαρία του Όρμπαν – με πληθυσμό γύρω στα 9,5 εκατομμύρια – έχει εμβολιάσει με μια δόση τον μισό της πληθυσμό. Η Ουγγαρία είναι η μόνη ίσως χώρα της Ε.Ε. που έκανε συμφωνίες εκτός του μπλοκ και εισήγαγε εμβόλια από Κίνα και Ρωσία. Τώρα, απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα αυτής της πολιτικής της.

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για την Ελλάδα στον πλήρη εμβολιασμό – και με τις δύο δόσεις του εμβολίου δηλαδή. Εκεί, βρίσκεται στο 10,6%, σε καλύτερη κατάσταση από αρκετές μεγάλες χώρες.

Χαμηλά βρίσκεται η χώρα μας και στις δόσεις που έχουν χορηγηθεί ανά 100 άτομα στην Ευρώπη.

Υψηλά ποσοστά έχουν οι ηλικίες άνω των 80 ετών: το 52,3% έχουν λάβει και τις δύο δόσεις, ενώ στο 62,8% έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία. Το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό λήψης δύο δόσεων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι 54,5%.

Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό κάλυψης στην Ελλάδα καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 70 έως 79 ετών, στην οποία έχει λάβει μία δόση το 63,4% και δύο δόσεις το 25,4%.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στους εμβολιασμούς των ηλικιωμένων. Όπως σημείωσε, «στις βόρειες χώρες της Ευρώπης ο εμβολιασμός στους ηλικιωμένους ξεπερνά το 75% και στην Ελλάδα σκάρτα φτάνουμε το 60%».

Τα δεδομένα γίνονται ακόμα χειρότερα όσο κατεβαίνουμε ηλικιακή ομάδα. Στους 60-69 παρατηρείται χάσμα μεταξύ όσων έχουν κάνει μια δόση του εμβολίου και όσων έχουν κάνει δύο: 45,3% στην πρώτη περίπτωση και μόλις 3% στη δεύτερη.

Καθώς οι πλατφόρμες για τις ηλικίες 25 – 59 ετών άνοιξαν σχετικά πρόσφατα, είναι φυσικό να παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά.

Χαμηλή είναι η κάλυψη στην ομάδα 50 – 59 ετών, στην οποία έχει εμβολιαστεί πλήρως το 4,9%, ενώ μία δόση έχει λάβει το 11%.

Το μικρότερο ποσοστό αφορά την ηλικιακή ομάδα 25 έως 49 ετών, στην οποία μόλις το 3,8% έχουν εμβολιαστεί πλήρως και το 5,9% με την πρώτη δόση.

Τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης καταγράφονται στους υγειονομικούς, οι οποίοι ξεκίνησαν να εμβολιάζονται πρώτοι.

Το 54,3% έχουν λάβει και τις δύο δόσεις (54,3% είναι και το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό), ενώ στο 62,5% έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία δόση (76,9% το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό).

Τα παραπάνω βέβαια δεν αναιρούν το γεγονός ότι 4 στους 10 υγειονομικούς παραμένουν ανεμβολίαστοι, με την πλατφόρμα για αυτούς να αναμένεται να ανοίξει και πάλι από τον… Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που δεν εμβολιάστηκαν παραμένουν απροστάτευτοι – πολλοί από αυτούς δεν είχαν προλάβει να εγγραφούν στην πλατφόρμα η οποία είχε ανοίξει τον χειμώνα μόνο για περίπου 48 ώρες.

«Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων υγειονομικών στην Ευρώπη», τόνισε σε συνέντευξή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης. Όπως είπε, το ποσοστό υγειονομικών που έχει εμβολιαστεί στην χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι το 62,5%. «Είμαστε στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει», τόνισε.

Σύμφωνα με στοιχεία από το emvolio.gov.gr., το βράδυ της 4ης Απριλίου η Ελλάδα συμπλήρωσε τους 3.201.212 εμβολιασμούς. Από αυτούς, οι 2.214.660 αφορούν χορήγηση πρώτης δόσης και οι 986.552 τον πλήρη εμβολιασμό.

Τα παραπάνω δεδομένα – ειδικά για τους νέους – αναμένεται να αλλάξουν δραστικά, καθώς έχουν αρχίσει οι εμβολιασμοί των νεότερων ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι έχουν δείξει μεγάλη ανταπόκριση.

Οι εμβολιασμοί αυτοί βέβαια γίνονται με το εμβόλιο της AstraZeneca, ένα αμφιλεγόμενο – αν μη τι άλλο – σκεύασμα, το οποίο απέφυγαν με διάφορα κόλπα (αλλάζοντας ημερομηνίες ή τόπους κατοικίας) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, με αποτέλεσμα αρκετές δόσεις να μείνουν αδιάθετες.

Χτες, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ένας στους τέσσερις πολίτες της Ε.Ε. έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου κατά του κοροναϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τον εμβολιασμό του 70% των Ευρωπαίων έως τον Ιούλιο.

