Σε ρυθμούς πρωταθλήματος κινούνται στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ερυθρόλευκοι πανηγυρίζουν από χθες το βράδυ την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 3-1 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και έφτασαν για ακόμη μία φορά στην κορυφή της Ελλάδας.

Μετά τον Αχμέντ Χασάν που έκανε τη δικιά του ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σειρά πήρε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών έκανε τη σχετική ανάρτηση και έδωσε σε όλους τα συγχαρητήρια του.

«Είμαστε πρωταθλητές! Συγχαρητήρια σε όλους. Το αξίζαμε», αναφέρει στη δημοσίευση του ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

We are the Champions!

Congratulations to everyone. Well deserved 🔴⚪ 🏆 #Olympiacos pic.twitter.com/FVyJicEsfD

— Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) April 12, 2021