Σε μία μεταγραφή με φόντο το μέλλον προχώρησε η Μάντεστερ Σίτι. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, οι «πολίτες» έκαναν δικό τους τον νέο… Νεϊμάρ.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ο 17χρονος εξτρέμ της Φλουμινένσε, Καϊκί, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μάντσεστερ, καθώς η Σίτι κατάφερε να βρει τη… χρυσή τομή με τους ανθρώπους της βραζιλιάνικής ομάδας, δίνοντας το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Καϊκί θεωρείται το next big thing του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και ήταν στα «ραντάρ» πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, με τη Σίτι ωστόσο να κερδίζει τη μάχη και να τον κάνει δικό της.

Meet 17 year old Kayky of Fluminense 🔥

Globo confirmed in February that Manchester City agreed to sign him for €10M. pic.twitter.com/RNjcoExvuU

— 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) April 11, 2021