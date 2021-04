Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η διάσημη οικογένειά της θα γυρίσει και άλλο ριάλιτι, μετά το τέλος του Keeping Up with The Kardashians.

Η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει κι άλλο την αυτοκρατορία της, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο με την Hulu τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Δεν θα λείψουμε για πολύ! Το νέο μας σόου στο Hulu θα έρθει αμέσως μετά την τελευταία σεζόν», έγραψε η 40χρονη τηλεοπτική σταρ.

We won’t be gone long!! Our new show on @hulu will be coming after the final season https://t.co/ByED1rcvVp

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 9, 2021