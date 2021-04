Η μάχη για να παραμείνει ζωντανός κανείς, στον πολιτικό στίβο είναι δύσκολο πράγμα. Ιδιαίτερα όταν έρχεται η ώρα να αναμετρηθεί κανείς με τις κάλπες.

Η λύση σε αυτό το πανανθρώπινο πρόβλημα έρχεται από την μακρινή Ινδία και συγκεκριμένα από τη Ταμίλ Ναντού.

Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η προεκλογική εκστρατεία για τις εθνικές εκλογές σε ομόσπονδες πολιτείες της Ινδίας και ένας υποψήφιος – που αναζητά μια θέση στη Νομοθετική Συνέλευση της Ταμίλ Ναντού – δίνει ιδιαίτερες υποσχέσεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το παράλογο μανιφέστο του Τουλάμ Σαραβανάν έγινε viral, όταν δημοσιεύθηκε πρώτη φορά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tamil Nadu: Thulam Saravanan, an independent candidate from Madurai South constituency, says, «I promise a helicopter & car for every house, a three-story house & a trip to the moon. People ask me if all this is possible. I believe it is possible but will cost us a little extra.» pic.twitter.com/KvAUCUqryz

— ANI (@ANI) March 26, 2021