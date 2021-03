Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και… φωτιά. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ρομέλου Λουκάκου με την Τσέλσι, με τους Λονδρέζους να ετοιμάζονται να κάνουν την πρώτη τους κρούση.

Μία ανάρτηση του ίδιου του Βέλγου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έρχεται για να ρίξει… λάδι στη φωτιά, καθώς ο Λουκάκου σχολίασε με story στο Instagram μία ανάρτηση του Ντιντιέ Ντρογκμπα. Ο θρύλος της Τσέλσι δημοσίευσε μία φωτογραφία του Λουκάκου στην οποία αναφέρει «Χμμμ» (υπονοώντας τη μεταγραφή στην Τσέλσι).

Ο επιθετικός της Ίντερ δεν άφησε… ασχολίαστη τη δημοσίευση και απάντησε: «Δουλεύουμε», ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους των «μπλε» που έκαναν «ντου» στα Social Media του Βέλγου ζητώντας του να επιστρέψει στην Τσέλσι.

This is very cryptic from Drogba & Lukaku #cfc pic.twitter.com/u90WLTNVAe

