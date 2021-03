Trash

Η Bebe Rexha σχολίασε τη σούπερ σέξι εμφάνιση της Τάνιας Μπρεάζου στο YFSF

Αποστολή της Τάνιας Μπρεάζου στο Your Face Sounds Familiar για την Κυριακή (14/3) που μας πέρασε ήταν να υποδυθεί την Bebe Rexha στο τραγούδι Say my name