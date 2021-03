Η Αλάσκα είναι η βορειότερη και δυτικότερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει το μεγαλύτερο ανατολικό γεωγραφικό μήκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή τα Αλεούτια Νησιά εκτείνονται στο ανατολικό ημισφαίριο.

Η Αλάσκα είναι η μοναδική μη μη συνεχόμενη πολιτεία των ΗΠΑ στην ηπειρωτική Βόρεια Αμερική. Περίπου 800 χλμ. (500 μίλια) της Βρετανικής Κολομβίας (Καναδάς) χωρίζει την Αλάσκα από την Ουάσινγκτον. Είναι τεχνικά τμήμα της ηπειρωτικής χώρας των ΗΠΑ, αλλά μερικές φορές δεν περιλαμβάνεται.

Η Αλάσκα δεν είναι μέρος των παρακείμενων ΗΠΑ, συχνά αποκαλούμενων «Κάτω 48». Η πρωτεύουσα, Τζούνο, βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα της βορειοαμερικανικής ηπείρου, αλλά δεν συνδέεται οδικώς με το υπόλοιπο σύστημα των εθνικών οδών της Βόρειας Αμερικής.

Τα μαγευτικά της φυσικά τοπία ωστόσο, αφήνουν έκπληκτους τόσο τους επισκέπτες της όσο και εκείνους που βλέπουν φωτογραφίες από τα social media.

Last night Aurora borealis – Palmer Alaska pic.twitter.com/pfP7rpx00w — Brenana🍌 (@CAMPROBBER_) March 6, 2021

2 am in alaska pic.twitter.com/JxguuCk9Mv — wgm v (@wgm_v) March 10, 2021

Moon glow, Alaska | Photography by pathaeight pic.twitter.com/1C7wvO8NTv — Earth Captured (@earthshotz) March 5, 2021

Sun rising over the Yukon River here in Russian Mission, Alaska (pop 323). pic.twitter.com/YxX3xhLkec — Noble Stevenson Jennette III (@iii_ns) March 6, 2021

Morning

Brown bear wades in the Brooks River,Katmai National Park and Preserve,Alaska#INDIGENOUS #TAIRP pic.twitter.com/l59xFAb36X — Indigenous (@AmericanIndian8) March 6, 2021

What a great sunny day for scouting a soil chronosequence on moraines of the Mendenhall Glacier, SE Alaska. Awesome soil evolution from Entisols to Spodosols in only 270 years! One of the fastest rates of Spodosols formation in the world. 😄🙃 #soilscience #Spodosol #Podzol pic.twitter.com/xPnfJJ1MdC — Raquel Portes (@RaquelPortes3) March 10, 2021

Trailside for the greatest race on earth. #Iditarod2021 pic.twitter.com/MSIWB9UoL8 — Raised in Alaska (@akkingon) March 9, 2021

Sitka, AK 6:07 pm have a good evening folks! pic.twitter.com/l2anSC5uUQ — LP3 (@lp3alaska) March 8, 2021

Alaska’s most magnificent light show. ✨ #TravelAlaska 📸: Instagram user ericaa412 pic.twitter.com/FvAjTpl6TR — Travel Alaska (@TravelAlaska) March 11, 2021

Sunset over the frozen Smith Lake in Fairbanks, Alaska. pic.twitter.com/MaCjEbGgeY — Lee Petersen (@lwpetersenphoto) March 5, 2021