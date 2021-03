Το K2 είναι το δεύτερο υψηλότερο βουνό στον κόσμο, με κορυφή που φτάνει στα 28.251 πόδια (8.611m) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Βρίσκεται στα σύνορα του Πακιστάν και της Κίνας, είναι συνήθως γνωστό ως «Savage Mountain» λόγω της δύσκολης ανάβασης και του υψηλού ποσοστού θνησιμότητάς του.

Η πρώτη επιτυχημένη ανάβαση ήταν από μια ιταλική αποστολή το 1954, αν και δεν ήταν τόσο επιτυχημένη κάθε ανάβαση από τότε.

Στην πραγματικότητα, το ένα τέταρτο αυτών που προσπαθούν να ανέβουν στο K2 πέθαναν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.

Ενδιαφέροντα δεδομένα

Το K2 είναι ένα διάσημο βουνό (28.253ft / 8612m) στην οροσειρά Karakoram, δεύτερο μετά το όρος Έβερεστ στον κόσμο όσον αφορά το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βουνό είναι επίσης πολύ εμφανές. βάζοντας 13.179 πόδια (4.017μ.) πάνω από το γύρω έδαφος – κατατάσσοντας το το 22ο πιο εξέχον βουνό στον κόσμο (πιο εμφανές από το Έβερεστ).

Το K2 ονομάστηκε αρχικά από έναν Βρετανό επιθεωρητή που λεγόταν T.G. Mongomerie το 1852. Το «K» αφορούσε την οροσειρά Karakoram και το «2» αναφερόταν στο γεγονός ότι ήταν η δεύτερη κορυφή που καταγράφηκε στην περιοχή.

Το K2 παραμένει το πιο δημοσιευμένο όνομα μέχρι σήμερα, αν και το βουνό είναι γνωστό κάτω από μια ποικιλία διαφορετικών προσδιορισμών. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι το ονομάζουν Qogir (που σημαίνει «Μεγάλο Βουνό»), οι Θιβετιανοί, Chogori (που σημαίνει, «Μεγάλο Βουνό»), ενώ άλλοι το αναφέρουν ως Όρος Godwin-Austen μετά τον Henry Godwin-Austen, έναν πρώιμο εξερευνητή του οροσειρά.

Το 1986, μια αποστολή με επικεφαλής τον George Wallenstein χαρακτήρισε εσφαλμένα το K2 ως το ψηλότερο βουνό στον κόσμο. Υψηλότερο από το Έβερεστ. Ένα χρόνο αργότερα, πραγματοποιήθηκε μια διορθωτική μέτρηση, αν και μέχρι τότε ένας αριθμός ειδησεογραφικών πρακτορείων και εκδοτών είχε αναφέρει το K2 ως το ψηλότερο στον κόσμο.

Αν και το Everest είναι στην πραγματικότητα 800 πόδια (244m) ψηλότερο, δεν μπορεί να υπάρξει επιχείρημα ότι το K2 βρίσκεται σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τον κίνδυνο, με ποσοστό θνησιμότητας περίπου 25% σε σύγκριση με του Everest που είναι 5%. Επιπλέον, κανένα άτομο δεν προσπάθησε ποτέ να ανέβει το K2 τον Χειμώνα, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό θνησιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν πιθανότατα θα ξεπερνούσε πολύ το σημερινό 25%.

Ο Ιταλός ορειβάτης, Ardito Desio, οδήγησε την πρώτη επιτυχημένη ανάβαση του K2 τον Ιούλιο του 1954. Ωστόσο, ήταν μια αμφιλεγόμενη ανάβαση, με μόνο 2 μέλη της ομάδας να φτάνουν στην κορυφή. Από εκείνη την ημερομηνία, η Wanda Rutkiewicz από την Πολωνία έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε με επιτυχία στην κορυφή K2 τον Ιούνιο του 1986, ενώ ο Ισπανός ορειβάτης, Carlos Soria Fontan έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία επιτυχημένος ορειβάτης μέχρι σήμερα, φτάνοντας στην κορυφή σε ηλικία 65, το 2004.

Σε αντίθεση με την αυξανόμενη εμπορικότητα του Everest, το K2 παραμένει μια πρόκληση που αντιπροσωπεύει το ιστορικό πνεύμα της αναρρίχησης. Ωστόσο, το απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων και ο τεράστιος κίνδυνος, έβαλε το βουνό μακριά από όλους εκτός από τους πιο προηγμένους από τεχνική άποψη, ορειβάτες, σύμφωνα με το beautifulworld.com.

Φώτο

When climbing a mountain like K2, several camps are stocked on the way to the top since it takes time to acclimate to altitude, usually 6-8 weeks. Photo of Camp 3 on K2. 🏔 My book, Cold Horizon (set on K2), is a free download this week at Amazon. 🙌https://t.co/f4r90o92hV… pic.twitter.com/4vj27iOgcz — Author Kristy McCaffrey (@McCaffreyKristy) February 25, 2021

#k2 (8,611 metres) is the 2nd highest in the world and its jagged edges make it one of the most recognisable on earth. It’s called the «savage mountain» as the ratio of summit to death is 1 in 4 versus 1 in 25 for the leisure park that is called Mount Everest. #PakistanMountains pic.twitter.com/vk3SSqIUhV — Faisal (@FaisalIrfanMian) February 26, 2021

Only if you have been in the deepest valley, can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain. – Richard Nixon#K2winter2021 #K2winter #k2 #k2expedition pic.twitter.com/GxaiyVYk3m — ET Rehman (@etrehman) February 22, 2021

It is not in the stars to keep our destiny, but in ourselves.»

Shakespeare

Only two types of people are good fit for the Baltoro, those who already gone through mountain addiction, or those who truly willing to learn what is it to be addicted with the mountains!#k2pakistan #k2 pic.twitter.com/e9BTuXkx51 — ET Rehman (@etrehman) March 1, 2021