Australia is so vast, it includes more than 10 large deserts – the Great Victoria, Great Sandy, Little Sandy, Tanami, Simpson, Gibson, Strzelecki, Sturt Stony, Tirari, the Pedirka and this, the Pinnacle Desert.

Δημοσιεύτηκε από Shelley’s Sun & Sand Travel στις Τρίτη, 3 Μαΐου 2016