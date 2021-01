Την επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους ζητάει με ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος παράλληλα συμμετέχει στη διεθνή διαδικτυακή κινητοποίηση κατά του πολέμου στην Υεμένη.

«200 χρόνια μετά την εξέγερση ενός μικρού λαού που πάλευε για ανεξάρτητο κράτος με την συμβολή ξένων προοδευτικών, ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ συνάπτουν εξοπλιστικές/εξορυκτικές συμφωνίες με το Ισραήλ χωρίς καν την συμβολική αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους» σχολίασε ο Γιάννης Βαρουφάκης μέσω των social media καθώς στην ερώτησή του καυτηριάζει τη σύσφιξη των στρατιωτικών δεσμών της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Αναλυτικά η ερώτηση του Γιάνη Βαρουφάκη προς τον πρωθυπουργό έχει ως εξής:

«Θέμα: Πότε η Ελληνική Δημοκρατία θα αναγνωρίσει επισήμως το Παλαιστινιακό Κράτος;

»Φέτος, στην 200η επέτειο της Επανάστασης που οδήγησε στην σύσταση του ελληνικού κράτους, θυμόμαστε όχι μόνο τις θυσίες των επαναστατημένων του 1821 αλλά και την σημασία που είχε για την υπόθεση της απελευθέρωσής μας η συμβολή ξένων ιδεολόγων της ελευθερίας, οι φιλέλληνες όπως ονομάστηκαν, οι οποίοι έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους επειδή κατανοήσαν πως κανείς λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όταν έστω κι ένας άλλος λαός ζει υποδουλωμένος.

»Σε αυτό το πλαίσιο, δεκαετίες τώρα o λαός μας συμπαρίσταται σ’ έναν άλλο, μικρό λαό που από το 1948 πασχίζει να ζήσει ελεύθερος: τον Παλαιστινιακό. Μετά δε την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που άφησε έως σήμερα πίσω της κατεχόμενα εδάφη στην Μεγαλόνησο, ο Ελληνισμός ήρθε ακόμα πιο κοντά με τον λαό της Παλαιστίνης.

»Για δεκαετίες, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δήλωναν σταθερά πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της αποκατάστασης των δικαιωμάτων των Παλαιστίνιων, της απόσυρσης του Ισραηλινού στρατού και των εποίκων από την Δυτική Όχθη, του τερματισμού του αποκλεισμού των Παλαιστινίων από τον υπόλοιπο κόσμο και, βέβαια, της ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.

»Η ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε στο Όσλο το 1993 προέβλεπε δύο ισότιμα γειτονικά ανεξάρτητα κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα είναι πλέον μη αμφισβητήσιμο ότι η στρατηγική των κυβερνήσεων του Ισραήλ ήταν η συνεχής καθυστέρηση μιας τέτοιας λύσης ώστε μέσα από συστηματική εποίκιση των κατεχόμενων, και δημιουργία συνθηκών απόλυτης ασφυξίας για τους Παλαιστίνιους, να γίνει ντε φάκτο αδύνατη η ίδρυση ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο νόμος που ψηφίστηκε από την Κνέσετ το 2018 με την επωνυμία «Ισραήλ Έθνος-Κράτος», με τον οποίο τα Αραβικά παύουν να είναι επίσημη γλώσσα και ακυρώνονται συγκεκριμένα δικαιώματα των Αράβων-πολιτών του Ισραήλ.

»Το πρόσφατο σχέδιο Τραμπ, το οποίο η κυβέρνηση Νετανιάχου ενστερνίστηκε σαν να το είχε γράψει η ίδια, αναμφισβήτητα αποτελεί την ταφόπλακα ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, υποβιβάζοντάς το σε επίπεδο μπαντουστάν όπως εκείνα που έστηναν οι Αφρικάανς για τους μαύρους πολίτες της Νότιας Αφρικής. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’ Tselem χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ ως σχέδιο «όχι ειρήνευσης αλλά σχέδιο Απαρτχάιντ».

»Δεδομένων των πιο πάνω, της αλλαγής φρουράς στον Λευκό Οίκο (που αφήνει ένα μικρό περιθώριο για αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ), και των πρόσφατων συμφωνιών με την κυβέρνηση Νετανιάχου της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για εξορύξεις, αγωγούς και στρατιωτική συνεργασία, τις οποίες η σημερινή κυβέρνηση επεκτείνει, ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

1. Πότε θα ακολουθήσει η Ελληνική Δημοκρατία την Κυπριακή Δημοκρατία, την Σουηδία, την Μάλτα και άλλα 135 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που αναγνώρισαν επισήμως το Παλαιστινιακό Κράτος κρίνοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να τερματίσει την πολιτική του σταδιακού εποικισμού των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών;

2. Συνειδητοποιείτε, κ. Πρωθυπουργέ, ότι, κάθε μέρα που περνά, η βιωσιμότητα ενός Παλαιστινιακού κράτους γίνεται δυσκολότερη με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η προοπτική ενός ειρηνικού μέλλοντος, και μιας κοινής ευημερίας, των δύο λαών – Ισραηλινών και Παλαιστινίων;

3. Τέλος, εν έτει 2021 όταν θυμόμαστε τους ξένους που στάθηκαν στο πλευρό ενός μικρού λαού που πάλευε για ανεξάρτητο κράτος, πως νιώθετε που εσείς συνάπτετε εξοπλιστικές και εξορυκτικές συμφωνίες με το Ισραήλ χωρίς καν να προβαίνετε στην συμβολική μεν σημαντική δε αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους;»

Παράλληλα ο κ. Βαρουφάκης μαζί με τον Τζέρεμυ Κόρμπιν, τον ηθοποιό Ντάνυ Γκλόβερ και πολλούς άλλους, ενώνουν τη φωνή τους στη διαδικτυακή κινητοποίηση «O πλανήτης λέει όχι στον πόλεμο της Υεμένης».

Όπως επισημαίνει το ΜέΡΑ25, στην Υεμένη μαίνεται αυτή τη στιγμή ένας «αόρατος» πόλεμος. Ένας πόλεμος για τον οποίο πολύ λίγα γράφονται κι ακούγονται, παρ΄όλο που μετράει ήδη 250.000 νεκρούς και δημιούργησε τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση οπουδήποτε στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Υπολογίζουν ότι περισσότερα από 24 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, που ήταν ήδη από τις φτωχότερες στον πλανήτη πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια το 2021.

Η διαμαρτυρία λαμβάνει χώρα μερικές μέρες μετά την έναρξη της προεδρικής θητείας του Τζο Μπάιντεν, και σκοπό έχει «να ασκήσει πίεση στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ να τηρήσει την προεκλογική του υπόσχεση για τερματισμό της υποστήριξης των ΗΠΑ για τον πόλεμο, και να πιέσει και τους υπόλοιπους ηγέτες να κάνουν το ίδιο».

Πάνω από 230 οργανώσεις από 17 χώρες έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής έκκληση για να σταματήσει ο πόλεμος κατά της Υεμένης, η μεγαλύτερη αντιπολεμική πανστρατιά μετά την εκστρατεία κατά του πολέμου στο Ιράκ. Η πανδημία μπορεί να καθιστά απαγορευτικές τις συγκεντρώσεις πλήθους, αλλά χάρη στο διαδίκτυο, το αντιπολεμικό κίνημα δε θα σιγήσει, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πόσοι γνωρίζουν, νοιάζονται, για τον χυδαίο πόλεμο που ξεκληρίζει τον λαό της Υεμένης, με την Σαουδική Αραβία να εγκληματεί καθημερινά με τις πλάτες της Δύσης προσθέτοντας εμπάργκο φαρμάκων/τροφίμων στον καταιγισμό βομβών και drones Made in Europe/USA; pic.twitter.com/8D4dfzE8PR

Amongst the special guest speakers joining TODAY AT 2PM EST: Ahmed Al-Babati; Dr. Shireen Aladeimi; Apsana Begum MP; Jeremy Corbyn MP; John Finucane MP; Danny Glover; Aisha Jumaan; Daniele Obono; Yanis Varoufakis; Dr. Cornel West#ResistMilitarismhttps://t.co/1o71umCZw6

— WNY Peace Center (@wnypeace) January 25, 2021