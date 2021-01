Η τηλεοπτική Ζήνα η Πριγκίπισσα του Πολέμου ή κατά κόσμο γνωστή Λούσι Λόουλες, έβαλε στη θέση του έναν άλλο τηλεοπτικό χαρακτήρα, θρυλικών διαστάσεων, τον ημίθεο Ηρακλή ή αλλιώς Κέβιν Σόμπρο.

Αιτία κι αφορμή αυτής της μυθικών διαστάσεων διαδικτυακή σύγκρουση, στάθηκε μια ανάρτηση που έκανε ο τηλεοπτικός Ηρακλής, με φόντο την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, που σημειώθηκε από οπαδούς τους Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τετάρτη.

Ο Κέβιν Σόμπρο -γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ- έκανε retweet μια φωτογραφία με τον viral «Βίκινγκ», σχολιάζοντας:

«Δε μου μοιάζουν και πολύ πατριώτες»

They don’t look like patriots to me… https://t.co/ABZG2s0G4v

— Kevin Sorbo (@ksorbs) January 6, 2021