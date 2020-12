Μόλις 2,8 εκατομμύρια άτομα υψηλού κινδύνου είχαν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 στις ΗΠΑ μέχρι την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου, αριθμός πολύ μικρότερος από τον επίσημο στόχο των 20 εκατομμυρίων εμβολιασμών εντός του 2020.

Τα εμβόλια του κοροναϊού φτάνουν στους ενοίκους γηροκομείων ακόμα πιο αργά από ό,τι φτάνουν σε άλλες ομάδες πρώτης προτεραιότητας, μεταδίδει την Πέμπτη το Reuters.

Παρόλο που μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί 2,2 εκατομμύρια δόσεις για αυτή την ομάδα, μόνο 170.000 ένοικοι γηροκομείων είχαν εμβολιαστεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

The Federal Government has distributed the vaccines to the states. Now it is up to the states to administer. Get moving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020