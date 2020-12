Το 2020 έπρεπε να είναι η αιχμή της δράσης για την αλλαγή του κλίματος, τη χρονιά που ο κόσμος ξύπνησε απέναντι στην πρόκληση και άρχισε να την παίρνει στα σοβαρά. Αντ’ αυτού, έχει συμβολικά συμπληρώσει μια δεκαετία χαμένων κλιματικών υποσχέσεων.

Εμπνευσμένοι από ένα κύμα ακτιβισμού για το κλίμα, οι εθνικοί ηγέτες αναμένονταν να παρουσιάσουν νέα, πιο φιλόδοξα σχέδια για τον τρόπο μείωσης των εκπομπών κατά την επόμενη δεκαετία.

Η διάσκεψη COP26 για το κλίμα στη Γλασκώβη της Σκωτίας, θα ήταν η πρώτη πραγματική δοκιμασία της αποφασιστικότητάς τους να κάνουν ό,τι είχαν υποσχεθεί, σύμφωνα με τη Συμφωνία Παρισιού.

Η πανδημία του κορανοϊού έχει εκτροχιάσει αυτά τα σχέδια, δίνοντας σε ορισμένες κυβερνήσεις μια νέα δικαιολογία για να σταματήσουν από την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλων, μέτρων.

Αλλά ο Covid-19 σίγουρα δεν έχει σταματήσει την κλιματική αλλαγή. Το 2020 έφερε σχεδόν σταθερές υπενθυμίσεις για τη σοβαρότητα της κρίσης που αντιμετωπίζουμε: Μια περίοδο ρεκόρ από κυκλώνες στον Ατλαντικό ωκεανό, τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία και ξηρασίες, θανατηφόρες πλημμύρες και καύσωνα που έπληξαν τις κοινότητες παγκοσμίως, αφήνοντας τον θάνατο, την καταστροφή και την κατάθλιψη να πολλαπλασιάζεται.

Η πανδημία έδειξε επίσης στον κόσμο ότι είναι δυνατές μεγάλες, προηγουμένως αδιανόητες αλλαγές.

Παρά την παγκόσμια αναταραχή, αρκετοί από τους μεγαλύτερους παράγοντες ρύπανσης στον κόσμο, αύξησαν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους για το κλίμα, θέτοντας τον κόσμο σε εντυπωσιακή απόσταση από τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού: Να μειώσει τις εκπομπές και να περιορίσει έτσι την υπερθέρμανση του πλανήτη σε πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί είναι προσεκτικά αισιόδοξοι. «Υπάρχει τώρα μια αναγνώριση ότι όταν λαμβάνονται σοβαρά οι κύριες οικονομίες του κόσμου, μπορούν να παρέμβουν και να διορθώσουν αυτές τις αποτυχίες της αγοράς», δήλωσε ο Mike Davis, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Witness, μιας ΜΚΟ που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κλίμα και το περιβάλλον.

«Το έχουμε δει σε κάποιο βαθμό ως απάντηση στον Covid και ίσως αυτό έχει αρχίσει να αποδομεί τον μύθο ότι ουσιαστικά είμαστε όλοι σκλάβοι στην ελεύθερη αγορά, [και] δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε».

