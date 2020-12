Οι εφαρμογές που επιλέχθηκαν τόσο από τους χρήστες όσο και από τους συντάκτες του Google Play, ως κορυφαίες αντικατοπτρίζουν την επίδραση της πανδημίας και του άγχους που προκάλεσε.

Η εφαρμογή ύπνου, Loóna, κέρδίσε τον τίτλο της «Καλύτερης εφαρμογής» του 2020.

Ενώ, οι χρήστες του Google Play επέλεξαν την υπηρεσία Live streaming, Disney + ως κορυφαία επιλογή τους.

Το Loóna είναι βοήθημα ύπνου. Υπόσχεται μια εμπειρία που αλλάζει τη διάθεση και βοηθά τους χρήστες της να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήματα που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη συνέχεια επηρεάζουν τον ύπνο. Καθώς αυξάνεται το άγχος και η αγωνία, τα πρότυπα ύπνου των ανθρώπων και ο ύπνος REM διαταράσσονται, εξηγούν οι εμπνευστές της εφαρμογής. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, η εφαρμογή προσφέρει νυχτερινά «υπνοδωμάτια», που συνδυάζουν τη χαλάρωση, την αφήγηση και τους ήχους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξαλείψουν το άγχος και να χαλαρώσουν.

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία ανέφερε ότι στην εφαρμογή της – η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο iOS – ο μέσος ημερήσιος όρος που «έβλεπαν» ιστορίες ύπνου οι συνδρομητές ήταν 34 λεπτά. Και το μέσο ποσοστό μετατροπής από δοκιμαστική σε συνδρομητική επί πληρωμή ήταν 52,5%. Με μια νέα έκδοση η εταιρεία σχεδιάζει να επανατοποθετήσει την εφαρμογή της από το να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη χαλάρωση για ύπνο σε μια εφαρμογή διαχείρισης διάθεσης . Σχεδιάζει, επίσης, να προσθέσει εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου.

Μια άλλη εφαρμογή που επωφελήθηκε από την καραντίνα ήταν η Disney +, η οποία κέρδισε το φετινό βραβείο από τους χρήστες ως η καλύτερη εφαρμογή. Η εφαρμογή βοήθησε τις οικογένειες να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι διασκεδάζοντας τα. Επιπλέον, με νέες εκπομπές όπως το «The Mandalorian», η υπηρεσία είχε επιτυχία και ανάμεσα στους ενήλικες.

Εκτός από το Loóna, οι συντάκτες του Google Play επέλεξαν το δωρεάν παιχνίδι δράσης ρόλων Genshin Impact ως το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς που δίνει στους παίκτες έναν «θαυμαστό κόσμο για εξερεύνηση», ενώ αποκαλύπτουν μυστήρια. Το παιχνίδι διαθέτει μάχες με βασική μαγεία, εναλλαγή χαρακτήρων και έχει δυνατότητα για την απόκτηση νέων χαρακτήρων, όπλων και άλλων προσθηκών, επί πληρωμή.

Ωστόσο, οι χρήστες του Google Play επέλεξαν το SpongeBob: Krusty Cook-Off ως το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς.

Εκτός από τους κορυφαίους νικητές, η Google ανακοίωσε πως ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές ήταν η εφαρμογή κατάρτισης Centr, η εφαρμογή τροποποίησης συμπεριφοράς Intellect, καθώς και παιχνίδια όπως το The Gardens Between, Harry Potter: Puzzles & Spells και Sky:Children of the Light.

Στις κορυφαίες ταινίες συμπεριέλαβε: Bill & Ted Face the Music, Just Mercy, Miss Juneteenth, Onward, και Parasite.

Στα κορυφαία βιβλία: A Promised Land του Barack Obama, The City We Became του N.K. Jesmin, Riot Baby του Tochi Onyebuchi, Solutions, and Other Problems του Allie Brosh, και You Had Me at Hola του Alexis Daria.