Η Alexa, δημοφιλής εικονικός βοηθός της εταιρείας Amazon, «εκτοξεύει» αντισημιτικές συνωμοσίες και μάλιστα ψέματα για το Ολοκαύτωμα … σύμφωνα με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά του Αντισημιτισμού.

Η πολιτική ομάδα APPG ισχυρίζεται ότι η φωνητική υπηρεσία Alexa προσφέρει μηνύματα από αντισημιτικούς ιστότοπους σε άτομα που ρωτούν για τους Εβραίους και το Ολοκαύτωμα … χωρίς να διευκρινίσει ότι οι πληροφορίες προέρχονται από «επιλεκτικά αποσπάσματα και παραπλανητικές πηγές».

Amazon launched an investigation after its Alexa device was accused of spreading anti-Semitic conspiracy theories.https://t.co/dOknQ90E3l

— Complex (@Complex) November 28, 2020