Διασημότητες σπεύδουν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό Lukas Gage, μετά από ένα viral βίντεο που έδειξε ότι σκηνοθέτης χλευάζει το διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης μέσω Zoom.

Την Παρασκευή, ο Gage, 25 ετών, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή HBO Euphoria και Veronica Mars, δημοσίευσε το βίντεο στο Twitter και το Instagram. «Αν είσαι χάλια σκηνοθέτης, να βάλεις σε σίγαση το μικρόφωνό σου στο zoom», έγραψε.

Στο βίντεο, ένας άντρας με βρετανική προφορά ακούγεται να λέει, «Αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι ζουν σε αυτά τα μικροσκοπικά διαμερίσματα – κοιτάζω το φόντο του και έχει αυτή την τηλεόραση και ….», ενώ το πρόσωπο του Gage δείχνει το σοκ.

«Ναι, έχω κάνει σίγαση στο μικρόφωνό μου », απαντά ο Gage. «Ξέρω, είναι ένα άσχημο διαμέρισμα. Γι ‘αυτό, δώστε μου αυτήν τη δουλειά, για να μπορώ να πάρω καλύτερο. Εντάξει, έτοιμος;».

«Ω Θεέ μου», λέει ο άντρας. «Λυπάμαι, τόσο λυπάμαι».

«Ακούστε, ζω σε ένα κουτί τέσσερα επί τέσσερα, είναι εντάξει, απλώς δώστε μου τη δουλειά και θα είμαστε καλά», αστειεύτηκε ο Gage.

psa if youre a shit talking director make sure to mute ur shit on zoom mtgings pic.twitter.com/PTgMZcRhEw

— lukas gage (@lukasgage) November 20, 2020