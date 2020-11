Θετικός στον κοροναϊό βρέθηκε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ είχε μεταβεί στη χώρα του προκειμένου να αγωνιστεί με τη φανέλα της Αιγύπτου στα παιχνίδια απέναντι στο Τογκό για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Φυσικά δεν πρόκειται να αγωνιστεί και θα μπει σε καραντίνα μέχρι να απαλλαχθεί από τον ιό, ενώ θα απέχει για τις επόμενες τουλάχιστον δύο εβδομάδες από τις δραστηριότητες της Λίβερπουλ.

#LFC forward Mohamed Salah has tested positive for Covid-19, the Egyptian FA has confirmed.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2020