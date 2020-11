Must Read

Ο κοροναϊός μπορεί επίσης να εισβάλει στα αιμοφόρα αγγεία ή να προκαλέσει φλεγμονή μέσα σε αυτά, οδηγώντας σε θρόμβους αίματος, που μπορούν να προκαλέσουν καρδιακές προσβολές.

Τι παρατηρήθηκε

Έχουν βρεθεί θρόμβοι αίματος σε όλο το σώμα σε πολλούς ασθενείς με COVID-19. Αυτό οδήγησε ορισμένους γιατρούς να δοκιμάσουν αραιωτικά αίματος, αν και δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση για αυτήν τη θεραπεία.

Ο δρ. Sean Pinney από το πανεπιστήμιο του Σικάγο λέει ότι τα άτομα με καρδιακές παθήσεις διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για βλάβες στην καρδιά, οι οποίες σχετίζονται με τον κοροναϊό.

Αλλά καρδιακές επιπλοκές έχουν επίσης βρεθεί σε ασθενείς με COVID-19 χωρίς γνωστή προηγούμενη νόσο.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό του Journal of the American College of Cardiology σημειώνει ότι έχουν βρεθεί ενδείξεις καρδιακής εμπλοκής σε τουλάχιστον 25% των νοσηλευομένων ασθενών με κοροναϊό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσοστό είναι 30% ή και υψηλότερο. Επίσης, μερικές μελέτες έχουν βρει αυξημένα επίπεδα ενζύμων και άλλα σημάδια που υποδηλώνουν καρδιακή βλάβη ακόμη και σε ασθενείς με ηπιότερη νόσο COVID-19. Δεν είναι γνωστό εάν αυτή η ζημιά είναι μόνιμη.

Μια μικρή μελέτη βρήκε ίχνη του ιού SARS-CoV-2 στις καρδιές ασθενών COVID-19 που πέθαναν από πνευμονία.

Μια άλλη έρευνα, χρησιμοποιώντας απεικόνιση της καρδιάς, εντόπισε φλεγμονή του καρδιακού μυός σε τέσσερις αθλητές κολλεγίων που είχαν αναρρώσει από ήπιες μολύνσεις COVID-19. Δεν υπήρχαν διαθέσιμες εικόνες πριν αρρωστήσουν οι αθλητές και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε αν είχαν προϋπάρχοντα καρδιακά προβλήματα.

Ο δρ. Tom Maddox, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, λέει ότι δεν είναι σαφές εάν ο κορονοϊός μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία μιας φυσιολογικής καρδιάς.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν ξέρουμε», είπε ο Maddox.

