Στους Πολ Μίγκρομ και Ρόμπερτ Γουίλσον το Νόμπελ Οικονομίας 2020.

Οι φετινοί νικητές οικονομικοί επιστήμονες, Paul Milgrom και Robert Wilson, βελτίωσαν τη θεωρία των δημοπρασιών και εφεύραν νέες μορφές δημοπρασίας, προς όφελος των πωλητών, των αγοραστών και των φορολογουμένων σε όλο τον κόσμο.

Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι το τελευταίο από τα βραβεία Νόμπελ που ανακοινώθηκαν. Προηγήθηκαν τα βραβεία για ιατρική, φυσική, χημεία, λογοτεχνία και ειρήνη.

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

