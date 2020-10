Διαδοχικές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Josep Borrell είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την έναρξη των εργασιών της Ειδικής Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός των θεμάτων της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζητήθηκε η πρόταση της Κομισιόν για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Πρόταση που αποτελεί καλή βάση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/προσφυγικού προβλήματος του οποίου δυσανάλογο βάρος σηκώνουν σήμερα τα κράτη πρώτης υποδοχής. Κοινή ήταν η διαπίστωση πως χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις στη βάση της αλληλεγγύης.

Επίσης, εξετάστηκε η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα δομή αιτούντων άσυλο στη Λέσβο.

Για «μια πολύ καλή συζήτηση» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το προσφυγικό και το νέο σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και συνολικά για την ατζέντα της Συνόδου έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν.

Happy to meet 🇬🇷Prime Minister @kmitsotakis ahead of #EUCO! Very good talk about the recovery plan, migration, EUCO agenda – in particular the need to de-escalate the situation in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/EzYiL7GjhB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2020