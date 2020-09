Η μεταγραφή του Τιάγκο Αλκάνταρα δυναμώνει ακόμα περισσότερο την ήδη πανίσχυρη Λίβερπουλ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει πλέον ένα πολυεργαλείο στον χώρο του κέντρου, που απέδειξε με το… καλημέρα, πως μετακόμισε στα γήπεδα της Premier League για να κάνει την διαφορά.

Χθες (20/9) η Λίβερπουλ πέρασε με… αέρα πρωταθλήτριας από την έδρα της Τσέλσι, με τον Γιούργκεν Κλοπ να ρίχνει κατευθείαν στα βαθιά τον Τιάγκο Αλκάνταρα.

Ο 29χρονος μέσος πέρασε ως αλλαγή στο τερέν του Στάμφορντ Μπριτζ, στη θέση του Χέντερσον, κάνοντας έτσι το ντεμπούτο του με τη φανέλα των reds.

Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου αγωνίστηκε για μόλις 45΄ στο ντέρμπι, προλαβαίνοντας να φτάσει σε δύο ρεκόρ! Ο Τιάγκο είναι ένας παίκτης που ξέρει να πασάρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Στην αναμέτρηση με τους «μπλε» του Λονδίνου είχε 75 επιτυχημένες πάσες στις 83 που επιχείρησε, με το ποσοστό του να αγγίζει το 90,4%.Μάλιστα, οι 33/39 ήταν στο επιθετικό τρίτο της Λίβερπουλ.

Οι 75 επιτυχημένες πάσες ήταν που είχε, ήταν οι περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη σε ένα ημίχρονο, από τη στιγμή που καταγράφονται επίσημα στατιστικά, τη χρονιά 2003-04. Παράλληλα, να σημειωθεί, πως κανένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ δεν είχε 75 εύστοχες πάσες σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα!

Με λίγα λόγια, σε μόλις 45΄ ο Τιάγκο απέδειξε πως θα κυριαρχήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Thiago’s first action for Liverpool in 2nd half vs 10-man Chelsea: 75/83 passes (90.4%), 33/39 in attacking third, 1 chance created, 3 ball recoveries, 1/3 tackles, 1 interception, but 3 fouls conceded including a penalty. Overall: looks class, as expected. #LFC (via @StatsZone) pic.twitter.com/jJOCRmJK5h

— Ben Krimmel (@BenKrimmel) September 20, 2020