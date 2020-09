Έτοιμος για την πρώτη του παρουσία στα σαλόνια της Premier League είναι ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των «κόκκινων» και μάλιστα για το ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στην Τσέλσι.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, έχοντας την ευκαιρία να κάνει κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι και το επίσημο ντεμπούτο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Στον πάγκο της Λίβερπουλ βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Τιάγκο Αλκαντάρα, με τον Ισπανό να μπαίνει εν τέλει στην αποστολή, παρότι προπονήθηκε μόλις δύο φορές.

Today's line-up 🆚 @ChelseaFC…

Gomez (minor knock) and Matip (minor muscle issue) both miss out. Thiago named on the bench.

— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020