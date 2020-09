Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί από σήμερα ο Τζόνι Ο’ Μπράιαντ.

Ο πρώην πάουερ φόργουορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρωσία για χάρη της Λοκομοτίβ από το καλοκαίρι του 2019 δεν θα συνεχίσει στο Κουμπάν καθώς η ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του.

Τη περσινή σεζόν είχε εξαιρετικά νούμερα στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Ευρώπης, το Eurocup καθώς σκόραρε 13.8 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ μάζευε 5.1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ο πρώην ΝΒΑερ θα περιμένει την ευκαιρία του για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και πάλι, αλλά δεν αποκλείεται μέχρι τότε να υπάρξει ενδιαφέρον και από κάποιο σύλλογο της Ευρωλίγκας.

👋 Спасибо, Джонни!

Американский форвард по семейным обстоятельствам покидает «Локо».

Больше подробностей и комментарии на нашем сайте: https://t.co/rU60a7ycpJ

—

👋 Thank you, Johnny.

Johnny O’Bryant leaves Loko due to family issues demanding him to come back home to the USA. pic.twitter.com/h5bmU9tTKR

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) September 18, 2020