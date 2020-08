Οσα βίωσε στη Μύκονο περιέγραψε ο Χάρι Μαγκουάιρ σε συνέντευξή του στο ΒΒC.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνελήφθη στο «νησί των ανέμων» και καταδικάστηκε πρωτοβάθμια από τα ελληνικά δικαστήρια με ποινή φυλάκισης 21 μηνών.

Ο 27άχρονος αμυντικός εξήγησε πως δεν έκανε κάτι λάθος και πως δέχθηκε αρκετά χτυπήματα στα πόδια που τον έκαναν να αισθανθεί πόνο, τονίζοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του στην Ελλάδα.

«Ηταν τρομερό να ακούς την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν θεωρώ πως χρωστάω συγγνώμη, σε κανέναν. Συγγνώμη ζητάς όταν έχει συμβεί κάποιο λάθος», ανέφερε ο Χάρι Μαγκουάιρ.

“I feared for my life”

Manchester United captain Harry Maguire tells the BBC he thought he was being kidnapped when he was arrested in Greece last weekhttps://t.co/S3rZorWbMe pic.twitter.com/UcNHLMTQwa

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2020