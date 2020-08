Για ακόμη μια χρονιά, η Σεβίλλη απέδειξε πως δεν έχει αντίπαλο στο Europa League!

Οι Ανδαλουσιανοί νίκησαν και την Ιντερ στον τελικό της Κολωνίας και έκαναν το 6/6 σε κατακτήσεις στην διοργάνωση. Μόλις ο Χεσούς Νάβας σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό της Κολωνίας, άπαντες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την ιστορική στιγμή της ομάδας.

Μετά το 2016, η Σεβίλλη επέστρεψε στην κορυφή του Europa League με τους παίκτες του Λοπετέγκι να χαίρονται με την ψυχή τους την κούπα που κατέκτησαν κόντρα στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε.

