Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αμερικανική επιχείρηση εξουδετέρωσης του ISIS.

Όπως έγινε γνωστό, νεκρός είναι και ο διάδοχος του ηγέτη του ISIS Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, που εξοντώθηκε από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις την Κυριακή.

Το γεγονός ότι και ο διάδοχός του Μπαγκντάντι είναι νεκρός ανακοίνωσε ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω twitter δήλωσε: «Μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Νο1 υποψήφιος για την αντικατάσταση του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι εξοντώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ήταν ο διάδοχος στην κεφαλή του ISIS.

«Το πιθανότερο είναι ότι θα αναλάμβανε το υψηλότερο πόστο» δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019