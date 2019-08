Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι 8 ½ Ημέρες Σεπτεμβρίου Μία βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη Λεωφορείο ο Πόθος Αλαντίν (μεταγλωττισμένη) Αλαντίν (με υπότιτλους) Anna Annabelle Comes Home 50 φορές Ανοιξη Φθινοπωρινή σονάτα Αγαπημένο μου ημερολόγιο Ποια νομίζεις ότι είμαι Τσε: Ο Αργεντίνος Ο θάνατος ενός γραφειοκράτη Ο ένοχος Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Λόραξ (μεταγλωττισμένο) Ο Έκπτωτος Σχέδιο απόδρασης: Προσωπική υπόθεση Το ξέρουν όλοι Το πράσινο βιβλίο Πως να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 3 (μεταγλωττισμένη) Ο Κομφορμίστας Ο Διαβολάκος Ζιλ και Τζιμ Τα παράπονα στο δήμαρχο Μάρνι: Μια τρελή συμμορία (μεταγλωττισμένη) Ο 20ος μου αιώνας Το καρουζέλ Μεσοκαλόκαιρο Ο ευγενικός κύριος Λινκ (μεταγλωττισμένη) Πρόσκληση σε γεύμα από έναν υποψήφιο δολοφόνο Το αριστούργημά μου Κάποτε...στο Χόλιγουντ Θεέ μου τι σου κάναμε; 2 Μονομαχία στον κόκκινο ήλιο Ο Μικροπόδαρος (μεταγλωττισμένη) Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ Spider-Man: Μακριά από τον τόπo του Τσάι με τις κυρίες Ευτυχισμένος Όσκαρ Η κυρία εξαφανίζεται Η ταινία Lego 2 (μεταγλωττισμένη) Ο βασιλιάς των λιονταριών (μεταγλωττισμένη) Ο βασιλιάς των λιονταριών (με υπότιτλους) Το Βαποράκι Ο τρίτος άνθρωπος Οι δώδεκα καρέκλες Πολύ αργά για να πεθάνουν νέοι Toy Story 4 (μεταγλωττισμένη) Transit Ugly Dolls: Τα Ασχημογλυκούλια (μεταγλωττισμένη) Χαλαρώστε κύριε Αλέν! Yesterday Ο χορός της ζωής μου Original Τίτλος Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8½ A Few Days in September A Rainy Day in New York A Streetcar Named Desire Aladdin (dubbed) Aladdin (subbed) Anna Annabelle Comes Home Aurore Autumn Sonata Caro diario Celle que vous croyez Che: Part One Death of a Bureaucrat Den skyldige Dilili in Paris (dubbed) Dr. Seuss’ The Lorax (dubbed) El Reino Escape Plan: The Extractors Everybody Knows Green Book How to Train Your Dragon: The Hidden World (dubbed) Il Conformista Il piccolo diavolo Jules et Jim L'ora legale Marnies Welt (dubbed) Megáll az idö Merry-Go-Round Midsommar Missing Link (dubbed) Murder by Death My Masterpiece Once Upon a Time ... in Hollywood Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Red Sun Smallfoot (dubbed) Smuggling Hendrix Spider-Man: Far from Home Tea with the Dames The Happy Prince The Lady Vanishes The Lego Movie 2: The Second Part (dubbed) The Lion King (dubbed) The Lion King (subbed) The Mule The Third Man The twelve chairs Too Late to Die Young Toy Story 4 (dubbed) Transit UglyDolls (dubbed)) Un homme pressé Yesterday Yuli Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΦΛΕΡΥ ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE COOL TYMVOS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΙΓΛΗ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΣΤΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ VILLAGE RENTI ΘΕΡΙΝΟ NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΜΑΡΙΑΝΑ DIGITAL ΜΑΙΑΜΙ ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ ΙΝΤΕΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΑΣΤΕΡΙ (πρώην ΙΛΙΟΝ) WEST CITY ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΑΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική