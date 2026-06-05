Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/6): Δράση με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και Roland Garros
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (5/6).
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Συνεχίζεται και την Παρασκευή (5/6) η αθλητική δράση, με το κυρίως «μενού» της ημέρας να περιλαμβάνει φυσικά το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το ματς στο «T-Center» είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Από εκεί και πέρα, δράση υπάρχει και στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ με τα play-offs, ενώ για τις 16:30 είναι προγραμματισμένος ο ημιτελικός του Roland Garros ανάμεσα στους Μένσικ και Ζβέρεφ.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/6):
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 1
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
16:30 Eurosport 1 Μένσικ – Ζβέρεφ Τένις Rolland Garros
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 2
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπιλμπάο – Βαλένθια ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Basketball Super League
20:00 Eurosport 1 Αρνάλντι – Κόμπολι Τένις Rolland Garros
20:45 Novasports Start Ουγγαρία – Φινλανδία Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Play off GBL
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
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