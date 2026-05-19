Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων σε κοινωφελή έργα των Δήμων και των Περιφερειών, προετοιμάζει η ΔΥΠΑ. Πρόκειται για προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες δημόσιων φορέων, τα οποία θα επιφέρουν 15.000 επιπλέον θέσεις εργασίας σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ.

Τα προγράμματα, θα ανακοινώνονται σταδιακά σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και θα έχουν διακριτά χαρακτηριστικά ανά γεωγραφική περιφέρεια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ανεργίας κάθε περιοχής. Θα απευθύνονται αφενός σε νέους για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες – από 55 έτη και άνω -, έτσι ώστε να συμπληρώνουν ένσημα, προκειμένου να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Στα εγκαίνια της ΔΕΘ

Το μέγεθος της πρωτοβουλίας αναμένεται να παρουσιασθεί από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Στο μεταξύ, εντός του επομένου μηνός αναμένεται η ανακοίνωση προγράμματος για τη δημιουργία 2.100 θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διάρκειά του θα είναι οκτάμηνη (όπως τα προηγούμενα κοινωφελή προγράμματα), ενώ η αμοιβή των συμμετεχόντων θα ανέρχεται στο ύψος του κατώτατου μισθού (920 ευρώ), με ταυτόχρονη κάλυψη και των ασφαλιστικών εισφορών.

Θα αφορά την κάλυψη αναγκών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στις δομές στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλος). Οι νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν σε Δήμους, σε δημοτικές υπηρεσίες και σε δομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την υποστήριξη υπηρεσιών που λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Ειδικότητες

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε τομείς όπως η αποκατάσταση υποδομών, οι καθαρισμοί, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, η πολιτική προστασία, αλλά και η ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και δημοτικών δομών.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων. Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, οικονομικούς υπαλλήλους, εργάτες γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνίτες και εργατοτεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, ανάγκες αναμένεται να υπάρξουν και για μηχανικούς, γεωπόνους, προσωπικό περιβάλλοντος, καθώς και για ειδικότητες κοινωνικής υποστήριξης όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και προσωπικό κοινωνικών δομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε εργασίες που σχετίζονται με τη συντήρηση σχολικών μονάδων, τον καθαρισμό ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων, την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη στήριξη υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, οι Δήμοι πρόκειται – μέσω των προγραμμάτων – να ενισχυθούν και σε τομείς καθημερινής λειτουργίας, καθώς πολλά τμήματα αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα της Θεσσαλίας θεωρείται η αρχή ενός νέου κύκλου κοινωφελών δράσεων που σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλέγμα προσωρινής απασχόλησης που θα στηρίξει τόσο τους ανέργους όσο και τις αυξημένες ανάγκες της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις, καθώς πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς διασφάλιση μόνιμης απασχόλησης μετά τη λήξη τους.

Στο σχέδιο εντάσσεται και πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 57 έως 72 ετών με επιδοτούμενη απασχόληση σε όλο το δημόσιο κατά το πρότυπο του πρόσφατου προγράμματος για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται τέλος ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο θα είναι 12μηνης διάρκειας, ταυτόχρονα με την ανανέωση συμβάσεων άλλων 25.000 που εργάζονται σήμερα και προβλέπεται επιδότηση του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.