sports betsson
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Ποδόσφαιρο 16 Μαΐου 2026, 13:25

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/5, 17:30) θα διεξαχθεί η ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με την ΠΑΕ να ανοίγει όλες τις θύρες για μία πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ώρα για την πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών Ελλάδας, σε αυτό το γιορτινό διήμερο! 🏆

Η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει στις 17.30, στην ALLWYN Arena, την τελευταία της προπόνηση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους μας σε όλη τη διάρκειά της.

Όλες οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17.00, για να υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας.

🦅 Ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια!»

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διεξαγωγής του «13ου Λαϊκού Αγώνα ‘Γεώργιος Αποστολάκης΄» στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή 17-5-2026, προχώρησε η ΕΛΑΣ. Παράλληλα σε άλλο χρονικό σημείο της ημέρας και αφού λήξει ο αγώνας δρόμου, λόγω της φιέστας τίτλου της ΑΕΚ, θα υπάρξουν πρόσθετες ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Την Κυριακή 17-5-2026 και κατά τις ώρες 08:15΄ έως 10:30΄, θα διεξαχθεί αθλητική εκδήλωση αγώνα δρόμου με την επωνυμία «13ος Λαϊκός Αγώνας ‘Γεώργιος Αποστολάκης΄», κατά μήκος της διαδρομής:

Αγώνας Δρόμου – 1.000μ.: (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (περίπου μέχρι το ύψος της οδού Σαλαμίνος – Πάρκο «Ηρώδειο» – Νέα Χαλκηδόνα) – αναστροφή αριστερά & κάθοδος Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).

Αγώνας Δρόμου – 10.000μ. (x2): (Αφετηρία) Πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» Νέας Χαλκηδόνας – Παπαναστασίου – αριστερά & άνοδος Λεωφ. Δεκελείας (μέχρι του ύψους της οδού Μωραϊτίνη – αναστροφή αριστερά & κάθοδος επί της Λεωφ. Δεκελείας – Κώστα Βάρναλη – Εθν. Αντιστάσεως & είσοδος στο πάρκο «Γεώργιος Αποστολάκης» – (Τερματισμός).

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ και ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, σε οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ως εξής:

Κατά τις ώρες 07:30΄ έως 10:30΄:
-Λεωφ. Δεκελείας, από το ύψος της οδού Λαχανά έως το ύψος της οδού Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
-Παπαναστασίου, σε όλο το μήκος της.
-Κ. Βάρναλη, από το ύψος της Λεωφ. Δεκελείας έως το ύψος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.
-Εθν. Αντιστάσεως, από το ύψος της οδού Κ. Βάρναλη έως το ύψος της οδού Αχαρνών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων».

Ο ΟΑΣΑ και τα δρομολόγια των λεωφορείων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού  κοινού, κατά τη διεξαγωγή του 13ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Γεώργιος Αποστολάκης» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών), μετά και από αυτοψία που πραγματοποίησε, αποφάσισε τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 421, 619, Β9, 755, 755Β και των τρόλεϊ 3 και 6 για την Κυριακή 17-05-2026, από τις 08:00 π.μ, έως τις 10:30 π.μ., ως εξής:

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 421 (Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Παρασκευή).

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αγ Αναργύρων, Οδυσσέως, αριστερά Περισσού, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Τσούντα, Σαρανταπόρου, Λασκαράτου, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Αλέκου Παναγούλη, δεξιά Σινιοσόγλου, αριστερά Φιλικής Εταιρείας, δεξιά Εμ. Παππά , αριστερά Φιλελλήνων, αριστερά Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως, Καποδιστρίου, Παπανικολή, αριστ. Σολωμού, δεξιά Βασ. Γεωργίου, δεξιά 25ης Μαρτίου, αριστ. Παπανικολή, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, δεξιά Μεσογείων, αριστ. Ηρώων Πολυτεχνείου, αριστ. Ευεργέτη Γιαβάση, αριστ. Αγ. Ιωάννου (ΤΕΡΜΑ).

Διαδρομή από Τέρμα

Από Αγίου Ιωάννου, αριστ. Μεσογείων, δεξιά Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, δεξιά

Διονύσου, αριστ. Αγ. Γεωργίου, αριστ. Κολοκοτρώνη, 25ης Μαρτίου, δεξιά Παλαιολόγου, Καποδιστρίου, Βυζαντίου, λοξά αριστ. Εμμ. Παππά, Εμμ. Παππά, δεξιά Ν. Βότση, αριστερά Κυδωνίων, αριστερά Αντλιοστασίου, δεξιά Λ. Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Λεωφ. Ηρακλείου, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λασκαράτου, Σαρανταπόρου, Τσούντα, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Λεωφ. Δημοκρατίας, αριστ. Μπίμπιζα, δεξιά Ελευσινίων Μυστηρίων, κυκλικά την υπάρχουσα Πλατεία, δεξιά Ελευσινίων Μυστηρίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Αγ. Τριάδος.

5)Η στάση με την ονομασία «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» επί της οδού Χρ. Σμύρνης.

6)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

7)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

8)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΡΟΦΗ» επί της οδού Ελ. Αλαμέιν.

9)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της οδού Ελ. Αλαμέιν.

Διαδρομή από Τέρμα

1)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Ελ. Αλαμέιν.

2)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

3) Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

4) Η στάση με την ονομασία «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» επί της οδού Φωκών.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Β9 (Χαλκοκονδύλη – Μεταμόρφωση – Ν. Κηφισιά).

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, δεξιά Αναγεννήσεως (κάτω από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστερά Τατοΐου, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Τέρμα

Από Τατοΐου, δεξιά Αναγεννήσεως, αριστερά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, αριστερά Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία « ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7)Η στάση με την ονομασία «ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία «ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

Διαδρομή από Τέρμα

1) Η στάση με την ονομασία «ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

2) Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣΒ » επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία «ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία « ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 619 (Μεταμόρφωση – Ν. Φιλαδέλφεια – Στ. Άνω Πατήσια).

Διαδρομή προς Αφετηρία

Από Πατησίων, δεξιά Αγίας Λαύρας, αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, αριστ. Ελ. Βενιζέ λου, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Αναγεννήσεως, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αναγεννήσεως, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Ελ. Βενιζέλου, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Λασκαράτου, δεξιά Πατησίων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία « ΑΡΤΗΣ» επί της οδού Πλαστήρα.

2) Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

3) Η στάση με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

4)Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

5)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΩΑΔΟΣ» επί της οδού Τρωάδος.

6)Η στάση με την ονομασία ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία « ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

10) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

11) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

12)Η στάση με την ονομασία «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ» επί της οδού Χαλκίδος.

13) Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

Διαδρομή προς Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

2)Η στάση με την ονομασία «ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Χαλκίδος.

3)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

4)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5)Η στάση με την ονομασία « ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9)Η στάση με την ονομασία «ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

10)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ» επί της οδού Καμπούρογλου.

11) Η στάση με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

12)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

13) Η στάση με την ονομασία « ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

14)Η στάση με την ονομασία « ΛΑΡΝΑΚΟΣ» επί της οδού Λάρνακος.

15)Η στάση με την ονομασία «ΣΕΡΙΦΟΥ» επί της οδού Λάρνακος.

Διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών 755( Αχαρναί- Κόκκινος Μύλος – Στ. Κάτω

Πατήσια) και 755Β (Αχαρναί- Κόκκινος Μύλος – Στ. Κάτω Πατήσια (ΜΕΣΩ ΧΑΡΑΥΓΗΣ)).

Διαδρομή προς Αφετηρία (κυκλικής γραμμής)

Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Θεσ/νίκης, αριστ. Αναγεννήσεως (κάτω από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστ. Αναξαγόρα, συνέχεια Θεμ. Σοφούλη, δεξιά Πίνδου, συνέχεια Φιλαδέλφειας, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλικής γραμμής)

Από Φιλαδέλφειας, αριστ. Θεμ. Σοφούλη, συνέχεια Αναξαγόρα, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών- Θεσ/νίκης, αριστ. Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή προς Αφετηρία (κυκλική γραμμή)

1)Η στάση με την ονομασία « ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5)Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

7) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

8) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλική γραμμή)

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ» επί της οδού Πίνδου.

2) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

3) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

4) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

6)Η στάση με την ονομασία «ΕΦΕΣΟΥ» επί της οδού Τρυπιά.

7)Η στάση με την ονομασία « ΤΡΥΠΙΑ» επί της οδού Τρυπιά.

8)Η στάση με την ονομασία «ΣΠΗΛΙΑ» επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

9)Η στάση με την ονομασία « ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Μακρυγιάννη.

10) Η στάση με την ονομασία « ΒΑΡΝΑΛΗ» επί της οδού Μακρυγιάννη.

Διαδρομή του τρόλεϊ 3(Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ στην οδό Πατησίων μαζί με την γραμμή 11 των τρόλεϊ.

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Πατησίων (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από Πατησίων, δεξιά Ματσούκα, αριστερά Καμπύση, αριστερά Μαβίλη, αριστερά Πατησίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» επί της οδού Σμύρνης.

2)Η στάση με την ονομασία « ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία « ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία « ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία « ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ» επί της οδού Χαλκίδος.

8) Η στάση με την ονομασία « ΣΤ. ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

9) Η στάση με την ονομασία « ΑΛΥΣΙΔΑ» επί της οδού Πατησίων.

Διαδρομή από Τέρμα

1)Η στάση με την ονομασία « ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ» επί της οδού Πατησίων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

3) Η στάση με την ονομασία «ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Χαλκίδος.

4) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

5) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ», επί της Λ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ», επί της Σμύρνης.

Διαδρομή του τρόλεϊ 6 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ)

Μετατροπή της γραμμής σε κυκλική:

Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Δερβενακίων, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά προς τέρμα.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

2) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

3)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

7) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

8) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

9) Η στάση με την ονομασία «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

10)Η στάση με την ονομασία «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» επί της οδού Σοφούλη.

11)Η στάση με την ονομασία «ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

12) Η στάση με την ονομασία «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ» επί της οδού Αναξαγόρα.

13) Η στάση με την ονομασία «ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σ. Καϊτατζόγλου.

Διαδρομή από Τέρμα:

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ» επί της οδού Αναξαγόρα.

2)Η στάση με την ονομασία «ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

3)Η στάση με την ονομασία «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» επί της οδού Σοφούλη.

4)Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

5)Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

7) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

8) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

9) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

10) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

11) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

12) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

Οι γραμμές, κατά τις νέες διαδρομές θα πραγματοποιούν στάσεις, στις υπάρχουσες άλλων γραμμών».

Headlines:
Τράπεζες
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Σύνταξη
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

Βάιος Μπαλάφας
Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Σύνταξη
Οι «απαντήσεις» για Ποντένσε, Έσε
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Οι «απαντήσεις» για Ποντένσε, Έσε

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050
English edition 16.05.26

Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050

Nearly one million households are expected to receive an extraordinary child support payment by the end of June, with amounts linked to the number of children and family income.

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό
Ελλάδα 16.05.26

Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του νόμου 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Σύνταξη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Σύνταξη
Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» σκευασμάτων – Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα
Eurojust / Europol 16.05.26

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» φαρμάκων - Τζίρος 240 εκατ. ευρώ - Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Σύνταξη
Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Σύνταξη
Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Σύνταξη
«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

Βάιος Μπαλάφας
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies