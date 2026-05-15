Ο Μάιλς Τέρνερ παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την κατάσταση που βίωσε στους Μιλγουόκι Μπακς τη φετινή χρονιά, αλλά και αποκάλυψε το… χάος που επικρατεί στον οργανισμό. Παράλληλα, ο Αμερικανός ψηλός τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει το «παρών»… ό,τι ώρα θέλει στις προπονήσεις, ενώ δεν υπήρχε πρόστιμο σε κανέναν από τον Ντοκ Ρίβερς.

Τι είπε ο Τέρνερ για τους Μπακς και τον Αντετοκούνμπο:

Στο «Game Recognize Game» podcast είπε ομως ο Ριβς δεν τιμωρούσε με πρόστιμο κανέναν και έτσι όλοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Όταν ρωτήθηκε για το ποιος συμπαίκτης του αργούσε περισσότερο, η απάντηση του ήταν ξεκάθαρη: «Αυτό είναι εύκολο. Ο Γιάννης έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Μία φορά το είδα να γίνεται και σκέφτηκα: “Καλά κάνει. Δεν θα τον τιμωρήσουν με πρόστιμο. Κάνε ό,τι κάνεις”».

Μάλιστα, είπε αυτή η χαλαρότητα που υπήρχε ήταν ο λόγος που καθυστερούσαν να ταξιδέψουν. «Αν το αεροπλάνο πετούσε στις 2, δεν φεύγαμε πριν τις 4:30. Άτομα ερχόντουσαν μετά από μία ώρα. Έφτασε σε ένα σημείο που έμαθα να πηγαίνω μία ώρα μετά την ώρα που θα πετούσε το αεροπλάνο. Ήταν τρελό» δήλωσε.

«Οι παίκτες ήταν αργοπορημένοι όλοι την ώρα. Ερχόντουσαν να δουν film όποτε ήθελαν. Παίκτες δεν πήγαιναν σε συναντήσεις. Ήταν από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει» προσέθεσε.