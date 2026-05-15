Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15 Μαΐου 2026, 11:24

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις κατηγορίες των κυβερνητικών στελεχών για το ακίνητο στην Κρήτη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συκοφαντίες, σημειώνοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος. «Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης» επισήμανε.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επίθεση που γίνεται σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στοχευμένη. Χαρακτηριστικά, κομματικές πηγές, μιλώντας στο in, υποστήριξαν ότι «πάντα η δεξιά όταν στριμωχνόταν και κατέρρεε επιχειρούσε να στοχοποιήσει και να συκοφαντήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής Παράταξης». Επενδύοντας σε μία σκληρή, αντιδεξιά ρητορική, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται ως αντίπαλος πόλος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ».

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα εντείνει τα χτυπήματα «κάτω από τη ζώνη» σε μία προσπάθεια να αλλάξει ατζέντα και να μετακυλήσει την πίεση που βιώνει λόγω σκανδάλων και ακρίβειας, στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από το ΠΑΣΟΚ βλέπουν πως μέχρι τις εκλογές, το γαλάζιο στρατόπεδο θα «επιστρατεύσει» κάθε πιθανό μέσο για να πλήξει την εικόνα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατ’ επέκταση, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο τόσο περισσότερο θα οξύνεται και η σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Χαριλάου Τρικούπη σήμανε χθες συναγερμός με τις συσκέψεις να είναι αλλεπάλληλες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διαχείριση της κατάστασης.

«Οργανώνουν την ηθική μου εξόντωση»

Κατά τη χθεσινή του συνέντευξη (action24), ο ίδιος δήλωσε ότι «το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση».

Στην ερώτηση πάντως, πώς θα αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ εάν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να απαντήσει με καυστικό ύφος, ανοίγοντας τη «βεντάλια» των ζητημάτων:

««Δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real news που λέει: “εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης, τα πήρα πάνω μου”. Τι πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης, κ. Μητσοτάκη; Τι πήρε πάνω του; Ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε Βορίδης, ούτε Αυγενάκης, ούτε Καραμανλής».

«Είναι μούφα ο Κατακουζηνός»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «μιντιακό παρακράτος», λέγοντας ότι ο δημοσιογράφος που υπέγραψε το σχετικό δημοσίευμα εναντίον του είναι ανύπαρκτο πρόσωπο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσουκαλάς επικοινώνησε με το συγκεκριμένο σάιτ ζητώντας να μιλήσει με τον συντάκτη του δημοσιεύματος, όμως ο ιδιοκτήτης απάντησε πως «θα μιλήσετε μαζί μου». Όπως αποκάλυψε, από την πλευρά τους ζήτησαν να συνομιλήσουν «με αυτόν που το έχει υπογράψει», ώστε να τον ενημερώσουν «για τα σφάλματά του» και «για τις συκοφαντίες». Παράλληλα, έκανε λόγο για ανύπαρκτο πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει “Κατακουζηνός”, είναι μούφα ο “Κατακουζηνός”».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ακόμη το «μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας» ότι «έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο», το οποίο στη συνέχεια αναπαρήγαγαν «ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η “Ομάδα Αλήθειας”», οργανώνοντας, όπως ανέφερε, «μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση». Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, διερωτήθηκε αν διακρίνουν «οσμή μιντιακού παρακράτους» σε πρακτικές όπως τα συνέδρια για την «Αλήθεια» και τα μητρώα για τα σάιτ, ενώ έκανε λόγο για «ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων».

Οι απαντήσεις για το ακίνητο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας στον υπουργό Υγείας επισήμανε ότι ο διαγωνισμός που αφορά το ακίνητό του, στο οποίο έχει την κυριότητα κατά 20%, έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο του 2009. «Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε» δήλωσε. Ως προς την άλλη προσφορά που υπήρξε, ξεκαθάρισε ότι έγινε σχετικός έλεγχος και το εναλλακτικό κτήριο το οποίο είχε προσφερθεί είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιλέχθηκε.

Στο ερώτημα γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι έγιναν εκλογές και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως, από το 2022, το κτηματολόγιο παραμένει στο συγκεκριμένο ακίνητο μέσω παράτασης της σύμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η παράταση αυτή έγινε μονομερώς, ενώ στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο και κηρύσσονται άγονοι, η οικογένειά του δεν μετέχει.

«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;» αναρωτήθηκε δηκτικά για τους υπαινιγμούς της κυβέρνησης περί ηθικού θέματος.

Όσον αφορά τα περί είσπραξης 1,5 εκ. ευρώ σε 16 χρόνια, χαρακτήρισε εκ νέου συκοφάντη τον Άδωνι Γεωργιάδη, απαντώντας τα εξής:

«Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι «μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.» είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».

Η διπλή φορολόγηση

Ως προς τους τραπεζικούς του λογαριασμούς τόνισε ότι δεν έχει βγάλει «ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό».

Όταν εξελέγη βουλευτής το 2014, η μητέρα του, η οποία εργαζόταν τότε ως εφοριακός, τον ενημέρωσε πως «ο ευρωβουλευτής δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες». Ο ίδιος κατέβαλλε κανονικά τη διπλή φορολόγηση, την ώρα που άλλοι συνάδελφοί του προσέφυγαν «στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο» και τελικά δικαιώθηκαν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι ο ίδιος κατέβαλε συνολικά 60.000 ευρώ για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016, παρότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσει. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν διεκδίκησε ποτέ την επιστροφή των χρημάτων, υπογραμμίζοντας πως «όχι μόνο δεν είναι “μαύρα”, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω».

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

