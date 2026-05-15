Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις κατηγορίες των κυβερνητικών στελεχών για το ακίνητο στην Κρήτη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συκοφαντίες, σημειώνοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος. «Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης» επισήμανε.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η επίθεση που γίνεται σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στοχευμένη. Χαρακτηριστικά, κομματικές πηγές, μιλώντας στο in, υποστήριξαν ότι «πάντα η δεξιά όταν στριμωχνόταν και κατέρρεε επιχειρούσε να στοχοποιήσει και να συκοφαντήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής Παράταξης». Επενδύοντας σε μία σκληρή, αντιδεξιά ρητορική, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται ως αντίπαλος πόλος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ».

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα εντείνει τα χτυπήματα «κάτω από τη ζώνη» σε μία προσπάθεια να αλλάξει ατζέντα και να μετακυλήσει την πίεση που βιώνει λόγω σκανδάλων και ακρίβειας, στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από το ΠΑΣΟΚ βλέπουν πως μέχρι τις εκλογές, το γαλάζιο στρατόπεδο θα «επιστρατεύσει» κάθε πιθανό μέσο για να πλήξει την εικόνα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατ’ επέκταση, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο τόσο περισσότερο θα οξύνεται και η σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Χαριλάου Τρικούπη σήμανε χθες συναγερμός με τις συσκέψεις να είναι αλλεπάλληλες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διαχείριση της κατάστασης.

«Οργανώνουν την ηθική μου εξόντωση»

Κατά τη χθεσινή του συνέντευξη (action24), ο ίδιος δήλωσε ότι «το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση».

Στην ερώτηση πάντως, πώς θα αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ εάν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να απαντήσει με καυστικό ύφος, ανοίγοντας τη «βεντάλια» των ζητημάτων:

««Δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real news που λέει: “εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης, τα πήρα πάνω μου”. Τι πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης, κ. Μητσοτάκη; Τι πήρε πάνω του; Ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε Βορίδης, ούτε Αυγενάκης, ούτε Καραμανλής».

«Είναι μούφα ο Κατακουζηνός»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «μιντιακό παρακράτος», λέγοντας ότι ο δημοσιογράφος που υπέγραψε το σχετικό δημοσίευμα εναντίον του είναι ανύπαρκτο πρόσωπο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσουκαλάς επικοινώνησε με το συγκεκριμένο σάιτ ζητώντας να μιλήσει με τον συντάκτη του δημοσιεύματος, όμως ο ιδιοκτήτης απάντησε πως «θα μιλήσετε μαζί μου». Όπως αποκάλυψε, από την πλευρά τους ζήτησαν να συνομιλήσουν «με αυτόν που το έχει υπογράψει», ώστε να τον ενημερώσουν «για τα σφάλματά του» και «για τις συκοφαντίες». Παράλληλα, έκανε λόγο για ανύπαρκτο πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει “Κατακουζηνός”, είναι μούφα ο “Κατακουζηνός”».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ακόμη το «μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας» ότι «έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο», το οποίο στη συνέχεια αναπαρήγαγαν «ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η “Ομάδα Αλήθειας”», οργανώνοντας, όπως ανέφερε, «μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση». Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, διερωτήθηκε αν διακρίνουν «οσμή μιντιακού παρακράτους» σε πρακτικές όπως τα συνέδρια για την «Αλήθεια» και τα μητρώα για τα σάιτ, ενώ έκανε λόγο για «ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων».

Οι απαντήσεις για το ακίνητο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας στον υπουργό Υγείας επισήμανε ότι ο διαγωνισμός που αφορά το ακίνητό του, στο οποίο έχει την κυριότητα κατά 20%, έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο του 2009. «Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε» δήλωσε. Ως προς την άλλη προσφορά που υπήρξε, ξεκαθάρισε ότι έγινε σχετικός έλεγχος και το εναλλακτικό κτήριο το οποίο είχε προσφερθεί είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιλέχθηκε.

Στο ερώτημα γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι έγιναν εκλογές και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως, από το 2022, το κτηματολόγιο παραμένει στο συγκεκριμένο ακίνητο μέσω παράτασης της σύμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η παράταση αυτή έγινε μονομερώς, ενώ στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο και κηρύσσονται άγονοι, η οικογένειά του δεν μετέχει.

«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;» αναρωτήθηκε δηκτικά για τους υπαινιγμούς της κυβέρνησης περί ηθικού θέματος.

Όσον αφορά τα περί είσπραξης 1,5 εκ. ευρώ σε 16 χρόνια, χαρακτήρισε εκ νέου συκοφάντη τον Άδωνι Γεωργιάδη, απαντώντας τα εξής:

«Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι «μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.» είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».

Η διπλή φορολόγηση

Ως προς τους τραπεζικούς του λογαριασμούς τόνισε ότι δεν έχει βγάλει «ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό».

Όταν εξελέγη βουλευτής το 2014, η μητέρα του, η οποία εργαζόταν τότε ως εφοριακός, τον ενημέρωσε πως «ο ευρωβουλευτής δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες». Ο ίδιος κατέβαλλε κανονικά τη διπλή φορολόγηση, την ώρα που άλλοι συνάδελφοί του προσέφυγαν «στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο» και τελικά δικαιώθηκαν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι ο ίδιος κατέβαλε συνολικά 60.000 ευρώ για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016, παρότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσει. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν διεκδίκησε ποτέ την επιστροφή των χρημάτων, υπογραμμίζοντας πως «όχι μόνο δεν είναι “μαύρα”, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω».