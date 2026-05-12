«Ανατολή και ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο»: Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ενδεχόμενη αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, είναι από τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα στο ΝΒΑ, με πρόσφατο δημοσίευμα στην Αμερική να αποκαλύπτει τις σκέψεις του Greek Freak για την επόμενη ομάδα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμ Άμικ και του Athletic, αν ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχωρήσει από την ομάδα του Μιλγουόκι, τότε θα προτιμήσει να συνεχίσει σε ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας που θα έχει σαν στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του Athletic ανέφερε πως «υπάρχει σημαντικός σκεπτικισμός μεταξύ αντίπαλων στελεχών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα καλωσόριζε αυτή την επιλογή, καθώς πιστεύεται πως ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε πραγματική διεκδικήτρια του τίτλου» και συμπλήρωσε:

«Όπως έχουν δείξει μέχρι στιγμής τα πλέι-οφ, το να ενταχθεί σε ομάδα πρώτης γραμμής στην Ανατολή θα ήταν ο πιο σοφός τρόπος για να φτάσει σε αυτόν τον στόχο». Μάλιστα, στη συνέχεια αποκάλυψε τις ομάδες που βλέπουν πιο… ζεστά την περίπτωσή του. Από την Ανατολή οι Μαϊάμι Χιτ, ενώ από τη Δύση έχουν ακουστεί κατά καιρούς οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί ακόμη μία παράμετρος σε ενδεχόμενο trade. Το συμβόλαιό του, με απολαβές στα 58,4 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνει οποιαδήποτε πιθανή ανταλλαγή ακόμη πιο περίπλοκη.

Οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στον Αντετοκούνμπο να αγωνιστεί αρκετά στη σεζόν που ολοκληρώνεται, ωστόσο κατέγραψε και πάλι εντυπωσιακά νούμερα, με 27,9 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά παιχνίδι.